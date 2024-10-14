Shaman опубликовал свидетельство о разводе

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: shaman_channel / Telegram)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, опубликовал в телеграм-канале свидетельство о расторжении брака с супругой Еленой Мартыновой.

Певец выложил только фотографию документа, комментариев к снимку он не оставил. Согласно данным свидетельства, брак расторгли 13 октября. В документе отмечено, что у пары нет детей.

О разводе Дронов сообщил в конце сентября. Певец отметил, что решение о расторжении брака супруги приняли вместе. По его словам, между ним и женой нет конфликтов и обид. Поводом для завершения отношений стали напряженный график работы и сильная занятость, добавил Shaman.

Фото: shaman_channel / Telegram

Позднее Мартынова подтвердила информацию о разводе, она назвала решение правильным.

Певец был женат на Мартыновой семь лет. С 2012 по 2016 год Дронов состоял в браке с учительницей Мариной Рощупкиной, у них есть общая дочь Варвара. Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.