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Shaman опубликовал свидетельство о разводе

Shaman опубликовал свидетельство о разводе с Еленой Мартыновой
Ярослав Дронов (SHAMAN)
Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: shaman_channel / Telegram)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, опубликовал в телеграм-канале свидетельство о расторжении брака с супругой Еленой Мартыновой.

Певец выложил только фотографию документа, комментариев к снимку он не оставил. Согласно данным свидетельства, брак расторгли 13 октября. В документе отмечено, что у пары нет детей.

О разводе Дронов сообщил в конце сентября. Певец отметил, что решение о расторжении брака супруги приняли вместе. По его словам, между ним и женой нет конфликтов и обид. Поводом для завершения отношений стали напряженный график работы и сильная занятость, добавил Shaman.

Фото: shaman_channel / Telegram
Фото: shaman_channel / Telegram

Shaman объявил о разводе с женой
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Ярослав Дронов&nbsp;(Shaman)&nbsp;и&nbsp;Елена Мартынова

Позднее Мартынова подтвердила информацию о разводе, она назвала решение правильным.

Певец был женат на Мартыновой семь лет. С 2012 по 2016 год Дронов состоял в браке с учительницей Мариной Рощупкиной, у них есть общая дочь Варвара. Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.

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