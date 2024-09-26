 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мартынова подтвердила развод с певцом Shaman

Ярослав Дронов Shaman&nbsp;и Елена Мартынова
Ярослав Дронов Shaman и Елена Мартынова (Фото: e.a.martynova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Супруга Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с исполнителем. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.

Мартынова — специалист в сфере корпоративных и маркетинговых коммуникаций. Она была членом совета директоров холдинга «ЮТВ», занимала руководящие позиции в издательском доме Hachette Filipacchi, корпорации «Русский стандарт» и других.

В 2018 году Мартынова вошла в тройку лучших директоров по общественным и корпоративным связям в России среди всех номинаций в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров». В том же году начала совмещать позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон».

Shaman объявил о разводе с женой
Общество
Ярослав Дронов&nbsp;(Shaman)&nbsp;и&nbsp;Елена Мартынова

Дронов и Мартынова были вместе более семи лет. Как объяснил певец, между ними не произошло какого-то конфликта, они расстались в хороших отношениях. Поводом для расторжения брака стал напряженный график работы певца, пояснил он.

В мае 2024 года Shaman рассказал в интервью «РИА Новости», что старается уделять внимание жене. «Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку», — сказал он.

Мартынова не первая жена Дронова. У певца есть дочь Варвара от первого брака с Мариной Рощупкиной.

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Shaman развод супруга
Материалы по теме
Shaman объявил о разводе с женой
Общество
Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концерт
Общество
Даванков после концерта Shaman за ₽16 млн предложил ограничить госзакупки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналыПолитика, 14:20
Цена золота впервые в истории превысила $2700 за унциюИнвестиции, 14:18
Песков предложил подождать ответа на вопрос о ядерном сдерживании УкраиныПолитика, 14:17
Глава набсовета Мосбиржи призвал к стимулированию коллективных инвестицийИнвестиции, 14:12
В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родинеСпорт, 14:08
Мартынова подтвердила развод с певцом ShamanОбщество, 14:06
Компании забывают защищать DNS-протоколы. Как этим пользуются хакерыPro, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новак сообщил о нормальной работе Московского НПЗ после атаки дронаОбщество, 13:55
Обвинение попросило назначить Панину шесть лет колонииОбщество, 13:51
Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку КиеваПолитика, 13:47
В Приморье вычислили, кто пропустил через границу 3,5 т бивней мамонтаОбщество, 13:43
Как открыть киберспортивный клуб по франшизе: перспективы и нюансыРБК Франшизы, 13:43
Сафонов объяснил уход в ПСЖ тем, что в России «все варятся в одном котле»Спорт, 13:43
В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборонуПолитика, 13:41