Мартынова подтвердила развод с певцом Shaman
Супруга Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с исполнителем. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.
Мартынова — специалист в сфере корпоративных и маркетинговых коммуникаций. Она была членом совета директоров холдинга «ЮТВ», занимала руководящие позиции в издательском доме Hachette Filipacchi, корпорации «Русский стандарт» и других.
В 2018 году Мартынова вошла в тройку лучших директоров по общественным и корпоративным связям в России среди всех номинаций в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров». В том же году начала совмещать позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон».
Дронов и Мартынова были вместе более семи лет. Как объяснил певец, между ними не произошло какого-то конфликта, они расстались в хороших отношениях. Поводом для расторжения брака стал напряженный график работы певца, пояснил он.
В мае 2024 года Shaman рассказал в интервью «РИА Новости», что старается уделять внимание жене. «Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку», — сказал он.
Мартынова не первая жена Дронова. У певца есть дочь Варвара от первого брака с Мариной Рощупкиной.
Умер актер Роман Мадянов
Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия
Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России
Назван лучший трансфер лета в российском футболе
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу
Google ограничил создание новых аккаунтов в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов