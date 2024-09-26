Мартынова подтвердила развод с певцом Shaman

Ярослав Дронов Shaman и Елена Мартынова (Фото: e.a.martynova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Супруга Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с исполнителем. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.

Мартынова — специалист в сфере корпоративных и маркетинговых коммуникаций. Она была членом совета директоров холдинга «ЮТВ», занимала руководящие позиции в издательском доме Hachette Filipacchi, корпорации «Русский стандарт» и других. В 2018 году Мартынова вошла в тройку лучших директоров по общественным и корпоративным связям в России среди всех номинаций в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров». В том же году начала совмещать позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон».

Дронов и Мартынова были вместе более семи лет. Как объяснил певец, между ними не произошло какого-то конфликта, они расстались в хороших отношениях. Поводом для расторжения брака стал напряженный график работы певца, пояснил он.

В мае 2024 года Shaman рассказал в интервью «РИА Новости», что старается уделять внимание жене. «Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку», — сказал он.

Мартынова не первая жена Дронова. У певца есть дочь Варвара от первого брака с Мариной Рощупкиной.