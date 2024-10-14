В Мурманске мужчину осудили на 13 лет колонии за госизмену

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мурманский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 24-летний молодой человек контактировал со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В суде установлено, что в период 2022–2023 годов мурманчанин отправил в СБУ голосовое сообщение, компрометирующее Вооруженные силы России, впоследствии опубликованное в Сети», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ получила от обвиняемого копии документов о работе военного комиссариата Мурманской области.

Мужчину признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. После выхода из заключения его свобода будет ограничена еще на год.

После начала военной операции на Украине правоохранительные органы регулярно сообщают о заведенных делах и вынесенных приговорах по статье о госизмене. В конце сентября суд в Хабаровске приговорил мужчину к 15 годам колонии за государственную измену, диверсию и призывы к терроризму.

В середине октября суд приговорил жителя Севастополя к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта. Мужчина передавал СБУ данные о местонахождении российских войск в городе. Кроме того, он планировал поджог одного из административных зданий.