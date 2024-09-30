Суд в Хабаровске дал россиянину 15 лет колонии за госизмену

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Первый Восточный окружной суд в Хабаровске приговорил к 15 годам колонии гражданина России за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений, сообщает пресс-служба инстанции. Там уточнили, что дело рассматривали в закрытом режиме.

Суд признал Цан-Хою В.Д. виновным в госизмене, организации диверсионного сообщества, публичных призывах к терроризму, отмывании денежных средств, а также виновным в двух диверсиях. Его приговорили к 15 годам заключения, первые три из которых он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года после выхода из заключения.

Подробности преступлений осужденного не уточняются.

После начала военной операции на Украине власти сообщили о десятках заведенных дел и вынесенных приговорах по статье о госизмене. В частности, в начале сентября жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за работу на украинскую спецслужбу. По версии следствия, виновный с сентября 2022 года по апрель 2023 года передавал данные о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.