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Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка в 2025 году

Министр Котяков: маткапитал на первого ребенка вырастет на ₽46 тыс. в 2025 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тыс. руб., на второго — на 61 тыс. руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан», — уточнил Котяков. Министр напомнил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение материнского капитала на уровне 7,3%.

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Фото:Олег Елков / Shutterstock

По итогу в 2025 году материнский капитал составит 677 тыс. руб. на первого ребенка и 894 тыс. руб. на второго. Всего на выплаты маткапитала в 2025 году власти выделили 694,2 млрд руб.

Изначально — с 2007 года — маткапитал выдавали семьям, где родился второй ребенок. В 2020 году программу расширили и право на выплаты получили семьи с одним ребенком, поэтому размер выплаты на второго зависит от того, успела семья получить сертификат на первого или нет. Кроме того, ежегодно выплаты индексируются.

В 2024 году размер материнского капитала составил 631 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 834 тыс. руб. — при рождении второго ребенка. В начале августа поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволяют расходовать остатки материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб., одобрили в Совете Федерации. Госдума одобрила законопроект в третьем окончательном чтении 24 июля.

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материнский капитал Антон Котяков выплаты родители Дети
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