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Бизнес ,  
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В МТС ответили на требование ФАС выплатить ₽3 млрд

МТС MTSS ₽203,65 -0,92% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ПАО «МТС» изучают поступившие от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) документы о завышении стоимости услуг и необходимости перечислить в госбюджет 3 млрд руб., сообщил РБК представитель компании.

«Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — заявил представитель оператора.

ФАС обязала МТС снизить тарифы и заплатить в бюджет 3 млрд руб.
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

14 октября ФАС по итогам рассмотрения антимонопольного дела направили МТС предписание с требованием перечислить в бюджет 3 млрд руб. «незаконно полученного дохода». Кроме того, оператора обязали снизить стоимость тарифов.

По данным ведомства, весной 2024 года компания в среднем на 8% повысила цену на услуги сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. Увеличение стоимости связи было необоснованным и ущемило интересы потребителей, отметили в ФАС.

В конце августа ФАС возбудила дела против компаний «МегаФон», «Билайн» и МТС из-за невыполнения операторами предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. В службе отметили, что с начала 2024 года для операторов создали необходимые условия для оказания своим абонентам услуг в регионе и Севастополе без взимания дополнительных средств.

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