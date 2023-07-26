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Против журналистки Соколовской возбудили дело о фейках об армии

Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили дело о фейках об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Янина Соколовская — украинская журналистка, которая в последние годы участвовала в российских ток-шоу в роли «сторонницы киевских властей». Против нее возбудили дело о фейках за публикации в телеграм-канале
Янина Соколовская
Янина Соколовская (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В отношении украинской журналистки Янины Соколовской возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета Москвы. Ей вменяют преступление по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — журналистке грозит до десяти лет лишения свободы.

«По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — сказано в сообщении СК.

Против журналистки Соколовской возбудили дело о фейках об армии
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SHOT пишет, что в московской квартире Соколовской прошли обыски. Она выехала в Европу после начала военной операции и проживает там вместе с семьей.

Соколовская родилась в Киеве в 1971 году. Она была корреспондентом «Известий» и «Коммерсанта» на Украине, писала материалы для «РИА Новости Украина», участвовала в общественно-политических программах на телеканале «Россия» и «Первом канале». Как пишет украинский портал «Детектор медиа», на российских ток-шоу Соколовская выполняла роль «сторонника киевской власти». В 2019-м, отмечает УНИАН, ее выгнали из студии программы «Кто против?» после слов о том, что к событиям в Одессе 2 мая 2014 года, когда загорелся Дом профсоюзов и погибли около 50 человек, имел отношение российский спецназ. В 2021 -м, сообщает Focus.ua, она опубликовала данные о планах разведки Украины задержать действовавших в Донбассе бойцов ЧВК «Вагнер».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Янина Соколовская дискредитация армии
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