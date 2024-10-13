ТАСС узнал об аресте счетов блогера Косенко, бросившего младенца в снег

Сергей Косенко (Фото: kosenkonasvyazi / Telegram)

На счета блогера Сергея Косенко, в январе бросившего младенца в снег, наложили арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 млн руб., находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — рассказал собеседник агентства. По его словам, такой же доход Косенко получил за прошлый год.

Блогеру запрещено пользоваться и распоряжаться арестованными активами.

В воскресенье, 13 октября, МВД также объявило Косенко в розыск. В настоящее время блогер находится за границей.

Этой зимой, в январе, он опубликовал видео у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором бросает в сугроб двухмесячного сына Лео, одетого в зимний комбинезон. Позже он заявил, что при съемке ролика в снег бросали куклу.

Его адвокат Сергей Жорин также сообщал ТАСС, что видео было снято с куклой-манекеном. Косенко готов сотрудничать со следствием, говорил Жорин.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело на Косенко, находящегося за рубежом, а также «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче блогера российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».