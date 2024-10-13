Над Курской областью сбили украинскую ракету

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Вечером 13 октября над Курской областью уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром в этот же день Минобороны сообщило, что над Белгородской и Курской областями уничтожили по шесть беспилотников, еще один сбили над Брянской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. По данным на 12 августа под контролем украинской армии находились 28 населенных пунктов, сообщал губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в регионе.