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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинскую ракету

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вечером 13 октября над Курской областью уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников», — написал он в своем телеграм-канале.

В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Google Maps

Утром в этот же день Минобороны сообщило, что над Белгородской и Курской областями уничтожили по шесть беспилотников, еще один сбили над Брянской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. По данным на 12 августа под контролем украинской армии находились 28 населенных пунктов, сообщал губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в регионе.

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Курская область Алексей Смирнов ракета ВСУ
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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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