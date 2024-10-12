В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» сорвали пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Российские военные нанесли поражение восьми бригадам ВСУ и двум отрядам теробороны на этом направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.
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