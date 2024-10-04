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С начала года в Москве отдали под заселение 44 новых ЖК по реновации

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

С начала 2024 года в Москве по программе реновации передали под заселение 44 новых жилых комплекса и 23 отдельные новостройки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в рамках реновации возведены 327 домов, еще 464 — пока проектируются или строятся. 176 тыс. москвичей уже получили новые квартиры, переехали или находятся в процессе переезда, подчеркнул градоначальник.

«Для каждого [дома] архитекторы учитывают окружающую застройку и исторические особенности района. Большое внимание также уделяем благоустройству рядом с ЖК. Оборудовали больше 500 детских, 350 спортивных площадок, свыше 280 зон отдыха», — заявил Собянин.

Ранее мэр заявил, что в городе намерены строить до 4 млн кв. м жилья ежегодно; под программу переселения из ветхого жилья будут подпадать сотни тысяч москвичей. «Программа реновации <...> будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать», — сказал градоначальник. Новые дома возводятся по новым стандартам энергоэффективности, подчеркнул Собянин.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года, по состоянию на август 2024-го в нее были включены 5176 старых домов. Планируется, что в общей сложности новые квартиры получат более 1 млн москвичей.

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