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Общество ,  
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В Подмосковье завели дело против матери, напоившей ребенка уксусом

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи в Подмосковье расследуют дело о попытке матери убить своего сына 2022 года рождения, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Следственного комитета по Московской области.

Дело открыли по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего, по ней грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии ведомства, 12 октября гражданка Таджикистана, проживающая в Подольске, напоила двухлетнего сына «из детской бутылочки заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой, а затем и сама употребила жидкость». Ребенок получил ожоги горла, пищевода и желудка, оба находятся в больнице в тяжелом стоянии, добавили в СК.

«Московский комсомолец» пишет, что отец ребенка жил в Подмосковье постоянно, а женщина приехала к нему в июле этого года. Издание также уточняет, что подозреваемая — 27-летняя Фарида.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Житель Владикавказа в феврале выпил уксус из бутылки, в которой должна была быть минералка «Джермук». Он получил ожог пищевода и скончался на следующий день. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи «отдельных партий» воды «Джермук».

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покушение на убийство новости отравление ребенок
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