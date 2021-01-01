СК начал проверку смерти выпившего уксус ребенка в Подмосковье

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В Сергиевом Посаде ребенок умер, отравившись уксусной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По данному факту следственным отделом по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что двухлетний ребенок, оставшись утром без присмотра родителей, выпил раствор уксусной кислоты. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Сергиево-Посадской районной больницы. Там ему поставили диагноз «ожог пищевода», впоследствии он скончался.

В августе полиция привлекла к административной ответственности женщину, ребенка которой госпитализировали с отравлением этанолом. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что мать за день до отравления девятилетнего ребенка была на своем садовом участке вместе с сожителем, где пила спиртное и употребляла гашиш. После этого она уехала, оставив сына без присмотра. Ребенка обнаружили на улице прохожие. Они вызвали скорую, которая диагностировала отравление.