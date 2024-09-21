В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца

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В Киеве возле станции метро «Лыбидская» сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) остановили англоговорящего мужчину, который представился гражданином США, сообщает украинское издание «Страна» в телеграм-канале.

«Я американец. Они не могут меня тронуть», — сказал мужчина в опубликованном видео, рассказывая о встрече с сотрудниками ТЦК.

По его словам, в тот раз он торопился на работу. Его отпустили, когда он назвал себя американцем.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

В мае на Украине мобилизовали баскетболиста Вадима Заплотинского, который пытался сбежать из страны. Его поймали на границе с Румынией.