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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом два бойца самообороны пострадали при ударе дрона по машине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района, пострадали два бойца самообороны, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения, они сами добрались до больницы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили в областную больницу для дальнейшего лечения. Данные о последствиях атаки уточняются, добавил глава региона.

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Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. В начале октября Гладков рассказал, что за последние два с половиной года в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе более 35 тыс. домов и квартир получили повреждения.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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