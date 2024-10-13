Под Белгородом два бойца самообороны пострадали при ударе дрона по машине
Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района, пострадали два бойца самообороны, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения, они сами добрались до больницы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили в областную больницу для дальнейшего лечения. Данные о последствиях атаки уточняются, добавил глава региона.
Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. В начале октября Гладков рассказал, что за последние два с половиной года в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе более 35 тыс. домов и квартир получили повреждения.
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