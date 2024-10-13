FT узнала, как основанная Сталиным винодельня заменяет российский газ

Винодельческое хозяйство Cricova (Фото: Hannah Wagner / dpa / Global Look Press)

Винодельческие предприятия в Молдавии в рамках усилий по сокращению зависимости от российского газа стали переходить на альтернативные источники энергии, сообщает Financial Times, опросившая владельцев виноделен.

Виноградник Cricova, основанный в 1952 году по указу Иосифа Сталина, — одно из хозяйств, сокративших свои расходы на энергию на 25% за счет солнечных электростанций и утепления объектов. Cricova после начала боевых действий на Украине также убрал коллекцию вин президента России Владимира Путина из 607 бутылок, которую правительство Молдавии подарило ему во время его визита в 2008 году, пишет издание.

Более мелкие предприятия, в том числе новая винодельня Luca, получили субсидии от властей для перехода на более экологичное производство. «Мы были заложниками «Газпрома», и я не хотел зависеть от них», — рассказал FT владелец винодельни Ион Лука. На предприятии, расположенном недалеко от Cricova, начали внедрять альтернативные источники энергии еще при строительстве в 2018 году.

Владелец винного бренда Purcari Василе Тофан рассказал о начале перехода на альтернативную энергию еще в 2010-х, после эмбарго России на поставки вина. По его словам, этот сдвиг был неизбежен, поскольку «Газпром» повышал цены на газ еще до 2022 года. Начало боевых действий на Украине он назвал «катализатором» этого перехода.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках газа. Последний раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. О том, что Молдавия перестала зависеть от газа из России, в декабре 2022 года заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В октябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов заявил, что республика не будет закупать газ у «Газпрома», поскольку ей удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников.