Синоптик предупредил о мокром снеге в Москве
В понедельник, 14 октября, в Москве ожидается мокрый снег, ненадолго сформируется снежный покров толщиной 2–6 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .
«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формированием временного снежного покрова толщиной 0,2–0,6 см, который, впрочем, будет таять», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, температура воздуха в Москве ночью в понедельник опустится до плюс 2 градусов, а днем не превысит плюс 5 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице от минус 2 градусов до плюс 2 градусов, подчеркнул он. На мостах и эстакадах может сформироваться гололед, предупредил синоптик.
Тишковец добавил, что во второй половине недели погода «постепенно наладится»: потеплеет до плюс 12 градусов днем и будет солнечно.
Вечером 9 октября видео снега с дождем в Москве и Московской области появились в соцсетях. Синоптики отметили, что до появления устойчивого снежного покрова в Москве еще много времени. По оценке главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября, а постоянный снежный покров сформируется к концу ноября.
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