В Москве пошел первый снег. Видео
В столице этим вечером пошел первый снег, кадры появились в социальных сетях. MSK1 пишет, что снегопад вместе с дождем увидели жители Митино и Новой Москвы.
Выпавшие снежные хлопья не сформировали устойчивый снежный покров. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее указывал, что до первого настоящего снегопада в столице еще много времени. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но это справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — говорил Вильфанд.
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