Синоптики назвали время прихода в Москву первого постоянного снега

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Полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября, а постоянный снежный покров, скорее всего, сформируется только к концу ноября. Об этом рассказала изданию «Москва 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сейчас в столице сохраняется довольно теплая по сравнению с климатической нормой погода, и осадки прогнозируются только в виде дождя. Снег, вероятнее всего, выпадет как минимум через десять дней: «Тогда мы действительно ждем, что все смогут увидеть в воздухе кружащие снежинки. Может быть, снег ляжет где-то на траве, но надолго он не задержится», — отметила синоптик.

Она добавила, что среднеклиматические сроки формирования снежного покрова в Москве — конец ноября.

Накануне вечером в соцсетях появились видео снегопада в Москве и Московской области, его заметили жители Митино и Новой Москвы, сообщал портал MSK1. Но выпавшие снежные хлопья не сформировали устойчивый снежный покров, до его появления в столице еще много времени, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.