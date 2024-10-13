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Выборы президента США ,  
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Сийярто переадресовал США вопрос о вмешательстве Зеленского в выборы

Сийярто переадресовал американцам вопрос о вмешательстве Зеленского в выборы США
Сюжет
Выборы президента США

Американцам судить, был ли визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании вмешательством в выборы США. Об этом заявил «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», — сказал Сийярто в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Зеленский приезжал в США с визитом в конце сентября. В первый же день поездки он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. По данным Associated Press, на предприятии производят «один из самых необходимых видов боеприпасов» для Украины, который страна использует в боях «с российскими сухопутными войсками».

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Позднее республиканцы в палате представителей США потребовали провести расследование визита украинского президента на завод, заявив, что он мог быть «политически мотивированным». Во время поездки Зеленского сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы. Республиканцы заподозрили, что она была направлена на поддержку вице-президента, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис.

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы с целью помочь демократам. Он заявил, что в связи с этим Республиканская партия утратила доверие к украинскому послу Оксане Макаровой, и призвал президента Украины уволить ее.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов. Politico отмечало, что именно от этого штата, а также от Северной Каролины и Джорджии будут зависеть итоги американских выборов.

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Петер Сийярто Венгрия США выборы президента Владимир Зеленский заводы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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