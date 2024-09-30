WP: город Скрэнтон в Пенсильвании получает выгоду от конфликта на Украине

WP рассказала, как город в США получил выгоду от конфликта на Украине

Завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне и другие оборонные предприятия Пенсильвании наращивают производство и число рабочих мест, что ведет к повышению уровня жизни, пишет WP. Этот завод ранее посетил Зеленский

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания получает экономическую выгоду от конфликта на Украине, поскольку расположенные там предприятия производят для Киева артиллерийские боеприпасы, пишет газета The Washington Post (WP).

Американские власти с начала военной операции выделили в общей сложности $175 млрд на помощь Украине, но большинство этих средств остается в США, отмечает газета. За счет них поддерживается работа военных предприятий, включая завод в Скрэнтоне, который выпускает 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Основанным 116 лет назад заводом управляет компания General Dynamics. С 2022 года, когда начался конфликт, на нем было создано более 200 рабочих мест. Производство снарядов на предприятии увеличилось вдвое. Оно выпускает около трети 155-мм боеприпасов, которые США ежемесячно отправляют на Украину, уточняет WP.

В соседнем городе Карбондейл подрядчик Gentex (производит зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, системы помощи водителю на основе данных с камер и другое оборудование для автомобилей) только за последний год увеличил свой штат на 10%, сообщили газете чиновники.

Другая компания, немецкая Schott, выпускающая высокотехнологичные оптические изделия для гражданских и военных целей в городе Дьюрие (Пенсильвания), также создала десятки рабочих мест за последние пять лет.

В регионе до начала конфликта наблюдался экономический спад, однако поставки оружия помогли изменить эту тенденцию, пишет WP. Несколько десятилетий назад здесь закрылись многие угольные шахты и текстильные фабрики и уровень безработицы поднялся до уровня, на 2% превышающего средний по стране, рассказал WP профессор Университета Скрэнтона Сатьяджит Гош, изучающий местную экономику. Теперь, по словам ученого, ситуация с безработицей в Скрэнтоне зачастую лучше, чем на общенациональном уровне.

Скрэнтон находится у северо-восточной границы Пенсильвании. По состоянию на 2020 год там проживали 76,3 тыс. человек, уровень занятости достигал 51,9% при показателе 60% в среднем по Пенсильвании. К 2022-му по сравнению с предыдущим годом уровень занятости в городе вырос на 2,74%. В производственной сфере в 2023 году работало 18% населения города, в том числе 10% занималось непосредственно выпуском продукции.

В конце сентября завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Москва настаивает, что это не изменит исхода конфликта и затянет его.