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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили дрон

Богомаз: ПВО сбила дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Ночью опасность атаки дронов объявляли также в Курской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Брянская область регулярно подвергается ударам беспилотников со стороны Украины. Двумя днями ранее, 11 октября, над регионом были перехвачены два БПЛА самолетного типа.

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Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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