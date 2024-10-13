Над Брянской областью сбили дрон
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.
Ночью опасность атаки дронов объявляли также в Курской области.
Брянская область регулярно подвергается ударам беспилотников со стороны Украины. Двумя днями ранее, 11 октября, над регионом были перехвачены два БПЛА самолетного типа.
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