СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 в Якутии

СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-3 в Якутии, при которой погиб человек

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии, при которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщило в телеграм-канале Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета.

Ан-3 выполнял рейс Олекминск — Железногорск — Илимский, на борту находились три члена экипажа и два пассажира. Около 8:30 по местному времени (2:30 мск) самолет аварийно сел в Олекминском районе, при посадке один человек погиб.

Как сообщили в прокуратуре, предварительно, причиной жесткой посадки стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу. Ведомство проводит проверку.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства аварии.

В конце августа жесткую посадку в Северной Осетии совершил Ан-2. Самолет выполнял тренировочный полет для прыжков с парашютом, он вылетел с аэродрома аэроклуба ДОСААФ. На борту находились 15 человек. В результате пострадали семеро, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело.