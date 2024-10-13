Летевший во Владикавказ самолет вернулся в Москву через час после вылета

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы во Владикавказ, вернулся в столичный аэропорт Домодедово спустя час после вылета, сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на одного из пассажиров.

По словам собеседника издания, Airbus A320 сделал более пяти кругов «над одними и теми же складами, так и не набрав высоты», после чего совершил посадку.

В пресс-службе авиакомпании MSK1.RU пояснили, что на борту самолета «сработала индикация неисправности одной из систем». «Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

Пассажиров пересадили на резервный борт.

В начале сентября самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Москва, прибыл в Домодедово без багажа. Как рассказали в компании, 75 мест багажа не были загружены на самолет из-за «ограничений по использованию багажного отсека», вещи доставили следующими рейсами.