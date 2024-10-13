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Прокуратура назвала причину аварийной посадки самолета в Якутии

Прокуратура: причиной жесткой посадки Ан-3 в Якутии стала потеря тяги двигателя

Причиной аварийной посадки самолета Ан-3Т авиакомпании «Борус» в Якутии стала потеря тяги двигателя, вследствие чего он отказал. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — сказано в сообщении.

Самолет Ан-3Т с бортовым номером RA-05884 аварийно сел в Олекминском районе Якутии около 08:30 по местному времени (02:30 мск).

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Борт приземлился в 1,5 км от Олекминска, на борту находились пять человек, из них трое — члены экипажа, двое — пассажиры. Один пассажир погиб.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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аварийная посадка самолет Якутия отказ двигателя прокуратура
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