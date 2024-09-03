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Самолет «Уральских авиалиний» прилетел в Домодедово без багажа

В Домодедово прибыли пассажиры из Сочи, багаж которых не загрузили в самолет
Фото: Владимир Равинский / РБК
Фото: Владимир Равинский / РБК

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Москва, прибыл в столичный аэропорт Домодедово без багажа, сообщили РБК в авиакомпании.

Там уточнили, что 75 мест багажа не были загружены на самолет из-за «ограничений по использованию багажного отсека». По данным авиакомпании, рейс U6-462 должен был вылететь из Сочи вечером 2 сентября, однако был задержан более чем на девять часов. В результате самолет вылетел в 6:15 мск 3 сентября и прибыл в Москву в 9:31 мск.

В «Уральских авиалиниях» уточнили, что вещи были доставлены в Домодедово следующими рейсами U6-172 (прибыл в Москву в 12:27 мск) и U6-156 (прибыл в 12:31 мск). В пресс-службе аэропорта пояснили РБК, что пассажиры, не получившие багаж, оформили заявку на розыск, чемоданы им доставят на дом. «Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости», — заверили в Домодедово.

Рейс выполнял самолет Airbus А320, он вмещает до 150 человек.

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Вечером накануне, 2 сентября, источники ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что самолет Airbus, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил внеплановую посадку в аэропорту Минеральные Воды Ставрополья. Собеседники агентств отмечали, что решение об экстренной посадке могло быть принято из-за сработавшей сигнализации о неисправности. Какой авиакомпании принадлежит самолет, не уточнялось.

Mash отмечал, что рейс «Уральских авиалиний» в Москву задержался более чем на девять часов из-за того, что самолет, который должен был его выполнять, прибыл в аэропорт Сочи с задержкой.

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Москва Сочи Домодедово Уральские авиалинии новости пассажиры
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