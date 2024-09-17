Летевший в Минеральные Воды самолет экстренно сел в Волгограде

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Минеральные Воды, вынужденно сел в аэропорту Волгограда, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

«Рейс SU1338 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 8:30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево, самолет вылетел из Москвы в 7:00 и в 9:50 должен был быть в Минеральных Водах.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

4 сентября пассажирский лайнер Boeing 787, который летел из Индии в Великобританию, совершил срочную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Источник «Интерфакса» сообщил, что у самолета отказал один из двигателей. По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, у самолета произошел отказ автомата тяги.