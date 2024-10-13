Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор к пожизненному сроку бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, следует из карточки дела на сайте суда.

Слушание назначено на 23 октября, заседание пройдет в открытом режиме.

Московский городской суд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах в конце декабря 2022 года.

По версии следствия, организованное преступное сообщество, в которое входили члены клана Арашуковых, а также руководители региональных отделений «Газпрома», действовало около 17 лет на Северном Кавказе. Как сочли следователи, Рауль Арашуков, являясь его создателем, назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо сами, либо через указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа.

Арашукова-младшего суд признал виновным в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства.

По делу также проходят экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов и бывший и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Казбек Булатов. Они были приговорены к 22 годам колонии. Еще два фигуранта — бывший следователь управления СК по КЧР Андрей Филиппов и экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получили 6,5 и 5 лет лишения свободы соответственно.