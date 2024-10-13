Путин призвал внедрять в АПК отечественные технологии и оборудование

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм», — заявил президент в видео, опубликованном на сайте Кремле, и выразил «особые слова признательности» работникам АПК из приграничных российских регионов, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Путин отметил темпы роста в стране аграрного производства и назвал их «хорошей планкой и показателем стабильности и устойчивости» этой сферы российской экономики. При этом президент напомнил, что к 2030 году производство продукции агропромышленного комплекса в России должно увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а агроэкспорт — вырасти минимум в полтора раза, до $55 млрд.

Для достижения этих целей необходимо внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, использовать природоподобные технологии, считает российский лидер.

Ранее «Авито Работа» выяснило, что сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в России стала лидером среди областей экономики по росту зарплат для новых сотрудников. Так, в 2024 году зарплатные предложения в этой отрасли выросли на 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают около 66 тыс. руб. в месяц.