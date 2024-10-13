 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин призвал внедрять в АПК отечественные технологии и оборудование

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм», — заявил президент в видео, опубликованном на сайте Кремле, и выразил «особые слова признательности» работникам АПК из приграничных российских регионов, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Путин отметил темпы роста в стране аграрного производства и назвал их «хорошей планкой и показателем стабильности и устойчивости» этой сферы российской экономики. При этом президент напомнил, что к 2030 году производство продукции агропромышленного комплекса в России должно увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а агроэкспорт — вырасти минимум в полтора раза, до $55 млрд.

Для достижения этих целей необходимо внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, использовать природоподобные технологии, считает российский лидер.

Путин назвал условие всеобщего мира
Политика
Владимир Путин

Ранее «Авито Работа» выяснило, что сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в России стала лидером среди областей экономики по росту зарплат для новых сотрудников. Так, в 2024 году зарплатные предложения в этой отрасли выросли на 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают около 66 тыс. руб. в месяц.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Кремль поздравление сельское хозяйство АПК
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»
Общество
Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов
Политика
Путин процитировал стихи поэта Махтумкули Фраги на форуме в Ашхабаде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Times of Israel узнала, что США обсуждают передачу Израилю ПРО THAADПолитика, 02:43
Bild узнал, что Берлин больше не поставит Украине крупную военную техникуПолитика, 02:31
Путин призвал внедрять в АПК отечественные технологии и оборудованиеПолитика, 01:57
Бетербиев победил Бивола и стал первым абсолютным чемпионом в новой эреСпорт, 01:52
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Онлайн главного боя годаСпорт, 01:48
DM узнала позицию Карла III о выходе Австралии из-под британской короныПолитика, 01:34
Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попала МоскваПолитика, 01:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Совбезе Армении допустили переход от пшеницы к рисуЭкономика, 01:00
В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте комикаПолитика, 00:50
Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в ПетербургеОбщество, 00:18
Кадыров показал кадры построения «Ахмата» с участием сына в Ахмат-ЮртеПолитика, 00:12
Спиртовому заводу крупнейшего производителя водки приостановили лицензиюБизнес, 00:00
Экс-премьера Венгрии оштрафовали на $38 тыс. за оскорбление ОрбанаПолитика, 12 окт, 23:56
Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры по защите Сирии от ИзраиляПолитика, 12 окт, 23:48