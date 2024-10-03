Лидером по процентному приросту зарплат назвали сельское хозяйство

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Лидером среди областей экономики по наибольшему относительному приросту зарплат для новых сотрудников стала сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», результаты исследования есть у РБК.

Рост зарплатных предложений в этой области в 2024 году по сравнению с третьим кварталом предыдущего года составил 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают 65 751 руб. в месяц.

На втором месте по процентам роста оказалась сфера ремонта и обслуживания автомобилей. В абсолютном выражении платят в ней больше — 94 318 руб. в месяц, но рост за год составил 29%. Одна из причин — увеличение срока владения автомобилем, что влечет за собой рост спроса на специалистов по ремонту.

На третьем месте оказались вакансии работников складов и производственных линий. Работодатели стали предлагать в среднем около 69 990 руб. в месяц, что на 28% превышает показатель третьего квартала 2023 года.

Следующими в рейтинге оказались операторы стационарных установок и механизаторы (плюс 26%, 81,3 тыс. руб.) и специалисты клиентской поддержки (плюс 26%, 48,3 тыс. руб).

Ранее специалисты «Авито» выяснили, что самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. руб. (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: минувшим летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.