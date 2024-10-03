Лидером по процентному приросту зарплат назвали сельское хозяйство
Лидером среди областей экономики по наибольшему относительному приросту зарплат для новых сотрудников стала сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», результаты исследования есть у РБК.
Рост зарплатных предложений в этой области в 2024 году по сравнению с третьим кварталом предыдущего года составил 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают 65 751 руб. в месяц.
На втором месте по процентам роста оказалась сфера ремонта и обслуживания автомобилей. В абсолютном выражении платят в ней больше — 94 318 руб. в месяц, но рост за год составил 29%. Одна из причин — увеличение срока владения автомобилем, что влечет за собой рост спроса на специалистов по ремонту.
На третьем месте оказались вакансии работников складов и производственных линий. Работодатели стали предлагать в среднем около 69 990 руб. в месяц, что на 28% превышает показатель третьего квартала 2023 года.
Следующими в рейтинге оказались операторы стационарных установок и механизаторы (плюс 26%, 81,3 тыс. руб.) и специалисты клиентской поддержки (плюс 26%, 48,3 тыс. руб).
Ранее специалисты «Авито» выяснили, что самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года.
На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. руб. (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: минувшим летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.
Эксперты изучили средние зарплатные предложения для новых соискателей в крупных городах. Они формируются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на «Авито Работе». Сервис отмечает, что показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов