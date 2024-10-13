 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Петербурге

Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Театре им. Ленсовета

Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене петербургского Театра им. Ленсовета, сообщили «РИА Новости» в театре.

Собеседница издания уточнила, что артисту стало плохо во время спектакля «Три сестры». «Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании», — рассказала она.

Чабану будет проведено обследование. Пресс-службе театра в телеграм-канале сообщила, что спектакль переносится на 2 декабря «в связи с ухудшением самочувствия артиста».

Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной
Общество

Григорию Чабану 38 лет. Он снимался в фильмах «Хармс», «Болевой порог», «Русские на Мариенплац», «Контрибуция» и др. Актер также известен по ролям в сериалах «Бывшие», «Почка», «Мерзлая земля».

В Театре им. Ленсовета помимо «Трех сестер» играет в спектаклях «Все мы прекрасные люди» и «Макбет.Кино.» С 2020 года также является актером Большого драматического театра имени Товстоногова.

В апреле у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт в день его 75-летия во время шоу в «Вегас холле». Скорая помощь увезла его после первого отделения, а сын артиста сообщил, что его отец «просто переусердствовал».

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Театр Ленсовета Санкт-Петербург актер госпитализация
Материалы по теме
Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер в сознании
Общество
«Ленком» рассказал о состоянии Збруева после сообщений о госпитализации
Общество
Александра Мостового экстренно госпитализировали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попала МоскваПолитика, 01:23
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Онлайн главного боя годаСпорт, 01:11
В Совбезе Армении допустили переход от пшеницы к рисуЭкономика, 01:00
В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте комикаПолитика, 00:50
Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в ПетербургеОбщество, 00:18
Кадыров показал кадры построения «Ахмата» с участием сына в Ахмат-ЮртеПолитика, 00:12
Спиртовому заводу крупнейшего производителя водки приостановили лицензиюБизнес, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-премьера Венгрии оштрафовали на $38 тыс. за оскорбление ОрбанаПолитика, 12 окт, 23:56
Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры по защите Сирии от ИзраиляПолитика, 12 окт, 23:48
Константин Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч КХЛСпорт, 12 окт, 23:30
Глава Североморска подал в отставку на фоне проблем с отоплениемПолитика, 12 окт, 23:07
МИД Испании в национальный праздник выложил видео с Парком ГорькогоПолитика, 12 окт, 22:51
В Крыму опровергли сообщения о второй волне мобилизацииПолитика, 12 окт, 22:39
Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской областиПолитика, 12 окт, 22:18