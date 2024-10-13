Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Театре им. Ленсовета

Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Петербурге

Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене петербургского Театра им. Ленсовета, сообщили «РИА Новости» в театре.

Собеседница издания уточнила, что артисту стало плохо во время спектакля «Три сестры». «Сразу вызвали скорую, он сейчас в больнице, в сознании», — рассказала она.

Чабану будет проведено обследование. Пресс-службе театра в телеграм-канале сообщила, что спектакль переносится на 2 декабря «в связи с ухудшением самочувствия артиста».

Григорию Чабану 38 лет. Он снимался в фильмах «Хармс», «Болевой порог», «Русские на Мариенплац», «Контрибуция» и др. Актер также известен по ролям в сериалах «Бывшие», «Почка», «Мерзлая земля».

В Театре им. Ленсовета помимо «Трех сестер» играет в спектаклях «Все мы прекрасные люди» и «Макбет.Кино.» С 2020 года также является актером Большого драматического театра имени Товстоногова.

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