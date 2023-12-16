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Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной

Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной

Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, сейчас она чувствует себя хорошо, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

«С Ваенгой все нормально. Ничего такого не было, просто стало плохо во время спектакля, все хорошо уже», — рассказала собеседница агентства, уточнив, артистка присутствовала на спектакле как зритель.

Технический директор артистки Александр Дробыш сообщил ТАСС, что сольный концерт, который должен пройти 16 декабря в Кремлевском дворце, остается в силе.

РБК обратился за комментарием к представителю Елены Ваенги.

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Ранее о том, что певице стало плохо сообщили телеграм-каналы Shot и Baza, ей вызвали скорую помощь. По информации телеграм-канала Mash, Ваенга пришла на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова.

Ваенга исполняет песни на свои стихи и музыку в жанре шансон, романс. Ее имя — сценический псевдоним, так называется река на Кольском полуострове, родине певицы. Она дважды получила «Золотой граммофон», также обладает премией «Шансон» и другими наградами. По данным сервиса «Яндекс. Музыка», среди ее самых популярных песен — «Жалею», «Курю» и «Что же мы наделали».

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Елена Ваенга

музыкант, певица, автор песен

27 января 1977 года

Пространство выбора

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