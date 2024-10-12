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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму опровергли сообщения о второй волне мобилизации

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Военная операция на Украине

В Крыму зафиксировали множественные звонки местным жителям с требованием прибыть в военкомат под предлогом начала второй волны мобилизации, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Сегодня многим жителям Крыма поступили тревожные звонки что якобы началась вторая волна мобилизации им срочно необходимо явиться в военные комиссариаты для отправки на военную службу по контракту.», — привел он в своем телеграм-канале выдержку из заявления военкома республики полковника Евгения Машукова.

Крючков опроверг эту информацию и заверил, что «никакой второй волны мобилизации нет».

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Фото:Maciek Musialek / Anadolu / Reuters

Частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 года. В конце октября того же года экс-министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Всего на службу в рамках мобилизации были призваны 300 тыс. человек.

С тех пор Путин неоднократно подчеркивал, что сейчас необходимости во второй волне мобилизации нет.

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