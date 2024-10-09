Оперштаб опроверг фейк об атаке дронами ВСУ военного аэродрома в Ейске
Информация об атаке украинскими дронами военного аэродрома в Ейске, опубликованная рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там также приложили скрин сообщения Русской службой Би-би-си с пометкой «фейк».
В ночь на 9 октября Би-би-си опубликовала новость, в которой со ссылкой на российские источники сообщила об атаке Ейска, в котором расположен военный аэродром, украинскими беспилотниками.
«Ложную информацию об атаке беспилотниками Ейска распространяют некоторые иностранные СМИ и анонимные телеграм-каналы, которые и ранее неоднократно вбрасывали недостоверную и необъективную информацию о якобы взрывах и пожарах в районе города со ссылкой на непонятные источники. По данным ЕДДС Ейска и Ейского района, никаких происшествий подобного рода не зафиксировано», — подчеркнули в краснодарском оперштабе.
Ейск расположен в северо-западной части Краснодарского края, у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря. Является пятым по численности населения городом региона. С запада к городу прилегает территория Ейского аэродрома.
После начала спецоперации приграничные с Украиной регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются атакам ракет и дронов. Так, в ночь на 9 октября обломки беспилотника упали в Щербиновском районе Кубани. Произошедшее возгорание оперативно потушили, в частном доме выбило окна.
Москва осуждает удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Кремль в связи с этим заявлял, что военные России делают все необходимое для защиты регионов страны.
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