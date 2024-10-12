МЧС сообщило, что на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом
Причиной пожара на автозаправке в Грозном стал взрыв цистерн с газом, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила по адресу Чеченская Республика, город Грозный, проспект Мохаммеда Али, дом 14А, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Возгорание тушат семь единиц техники и 35 человек личного состава.
При взрыве погибли четыре человека, из них двое детей. Сотрудники МЧС проводят проливку и разборку конструкций.
Пресс-служба Управления Следственного комитета по республике также пишет, что на данный момент на месте работает следственная группа СК. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Взрыв произошел на заправке «Лидер», писал телеграм-канал 112. По информации ТАСС, цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов