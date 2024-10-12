МЧС сообщило, что на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом

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Причиной пожара на автозаправке в Грозном стал взрыв цистерн с газом, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила по адресу Чеченская Республика, город Грозный, проспект Мохаммеда Али, дом 14А, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Возгорание тушат семь единиц техники и 35 человек личного состава.

При взрыве погибли четыре человека, из них двое детей. Сотрудники МЧС проводят проливку и разборку конструкций.

Пресс-служба Управления Следственного комитета по республике также пишет, что на данный момент на месте работает следственная группа СК. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрыв произошел на заправке «Лидер», писал телеграм-канал 112. По информации ТАСС, цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.