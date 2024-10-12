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Появились первые кадры с места взрыва в Грозном

Появились первые кадры с места взрыва в Грозном
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В Грозном прогремел мощный взрыв, по предварительной информации, взорвалась цистерна с топливом на заправке. «Интерфакс» сообщает о наличии пострадавших. Взрыв полностью уничтожил заправку.

Источники «Интерфакса» в экстренных службах сообщили, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза.

В центре Грозного прогремел взрыв на заправке
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взрыв заправка Грозный
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