Появились первые кадры с места взрыва в Грозном

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В Грозном прогремел мощный взрыв, по предварительной информации, взорвалась цистерна с топливом на заправке. «Интерфакс» сообщает о наличии пострадавших. Взрыв полностью уничтожил заправку.

Источники «Интерфакса» в экстренных службах сообщили, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза.