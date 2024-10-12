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Технологии и медиа ,  
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Космонавт «Роскосмоса» вернется на Землю на Crew Dragon 14 октября

NASA: российский космонавт Гребенкин вернется на Землю на Crew Dragon 14 октября

В понедельник, 14 октября, на Землю вернется корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным и тремя американскими астронавтами, сообщает космическое агентство NASA на своей странице в X.

«Назначены даты вылета с космической станции и возвращение миссии SpaceX Crew8, которая запланирована на воскресенье, 13 октября, и приводнение в понедельник, 14 октября», — говорится в сообщении агентства.

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Александр Гребенкин

Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» стартовал к МКС 4 марта. С ним на борту также находились американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт (только он летел не в первый раз) и Джанетт Эппс. Старт миссии Crew-8 переносили четыре раза. Изначально он должен был состояться в конце февраля.

Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС также неоднократно переносили. Так, сначала она планировалась на 7 октября, 8 октября экипаж должен был вернуться на Землю. Позднее дату снова перенесли на 10 октября.

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Роскосмос NASA МКС Crew Dragon SpaceX Отстыковка
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