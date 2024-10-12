Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Уфы
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Уфы Ильдару Суфиярову, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.
Суфияров подписал контракт с Минобороны на отправку зону военной операции в мае 2023 года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан».
В апреле 2024 года в зоне боевых действий группа Суфиярова несколько часов отражала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, он не пожелал сдаться в плен, подорвал гранатой себя и трех украинских военнослужащих.
Глава Башкирии заявил о поддержке родных и близких погибшего военнослужащего.
В конце сентября Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». В начале августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Из больницы его выписали в середине сентября.
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