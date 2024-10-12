 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Уфы

Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Суфиярову
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: radiyhabirov / Telegram
Фото: radiyhabirov / Telegram

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Уфы Ильдару Суфиярову, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Суфияров подписал контракт с Минобороны на отправку зону военной операции в мае 2023 года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан».

В апреле 2024 года в зоне боевых действий группа Суфиярова несколько часов отражала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, он не пожелал сдаться в плен, подорвал гранатой себя и трех украинских военнослужащих.

Глава Башкирии заявил о поддержке родных и близких погибшего военнослужащего.

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Общество
Евгений Поддубный

В конце сентября Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». В начале августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Из больницы его выписали в середине сентября.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Владимир Путин Герой России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Общество
Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бой
Политика
Путин присвоил звание Героя России слетавшему на корабле Маска космонавту
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Трамп заявил о венесуэльских бандах, которые охотятся на американцевОбщество, 16:05
WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета StarlinkТехнологии и медиа, 16:02
Появились первые кадры с места взрыва в ГрозномОбщество, 15:57
Космонавт «Роскосмоса» вернется на Землю на Crew Dragon 14 октябряТехнологии и медиа, 15:55
Потасовка с участием Басты произошла на матче МедиалигиСпорт, 15:54
В Польше заявили о готовности базы США сбивать российские ракетыПолитика, 15:51
В центре Грозного прогремел взрыв на заправкеОбщество, 15:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана заявил о готовности поддержать Керимова в трудную минутуПолитика, 15:39
Вакарчук оценил облаву ТЦК на своем концерте словами «радость и праздник»Политика, 15:29
Студенческий лагерь: из вуза в команду IТ-гиганта за пару месяцевТренды, 15:19
Лукашенко заявил, что Россия поможет найти в Гомельской области нефтьЭкономика, 15:11
В Москве закончился сезон работы фонтановГород, 15:03
Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутомСпорт, 14:51
Казахстан поставил условием матча с Россией согласие ЧерчесоваСпорт, 14:49