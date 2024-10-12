Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Уфы

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Уфы Ильдару Суфиярову, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Суфияров подписал контракт с Минобороны на отправку зону военной операции в мае 2023 года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан».

В апреле 2024 года в зоне боевых действий группа Суфиярова несколько часов отражала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, он не пожелал сдаться в плен, подорвал гранатой себя и трех украинских военнослужащих.

Глава Башкирии заявил о поддержке родных и близких погибшего военнослужащего.

В конце сентября Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». В начале августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Из больницы его выписали в середине сентября.