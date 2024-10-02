В Минобороны сообщили об отражении трех попыток ВСУ прорвать границу

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались прорвать границу с Россией в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытки прорыва произошли в районе села Новый Путь.

«Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля», — заявили в ведомстве.

Кроме того, четыре украинских военнослужащих сдались в плен.

За сутки российские военные отразили пять контратак в районе поселка Плехово. Также ВС России удалось сорвать попытки ВСУ нанести удары близ сел Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате боев украинская армия потеряла 30 человек убитыми и ранеными, отметили в Минобороны.

Группировка «Север» также нанесла удары авиацией и ракетными войсками по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих.

Кроме того, украинская армия лишилась двух единиц бронетехники, самоходной артиллерийской установки «Богдана», пяти автомобилей и двух станций радиоэлектронной борьбы. Семь украинских военных сдались в плен.