Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочери

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Суд в Красноярске приговорил женщину к условному сроку за насилие в отношении шестилетней дочери, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно», — говорится в сообщении.

40-летнюю женщину признали виновной по ст. 156 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением), а также по п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По информации следователей, осенью и зимой 2022 года женщина не менее трех раз избила дочь ремнем, скалкой и проводом от зарядного устройства. Обвиняемая ставила ребенка на колени на соль и втирала вещество в кожу девочки. О происходящем в квартире в полицию заявила соседка, которая слышала плач и крики ребенка.

По данным местного телеканала «Енисей», женщина не признала свою вину, органы опеки рассматривают вопрос о лишении ее родительских прав.

В июле 2024 года в Перми женщина задушила своего ребенка и оставила на его теле колото-резаные раны. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе города. 13 июля мать ребенка задержали.

СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.