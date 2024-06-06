На Камчатке отца обвинили в истязании маленькой дочери в течение трех лет

В Петропавловске-Камчатском 40-летний мужчина на протяжении трех лет истязал свою дочь, установило Следственное управление СК по Камчатскому краю. После проверки ведомство возбудило уголовное дело.

«В ходе следствия установлено, что мужчина в период с сентября 2021 года по май 2024 года <...> причинял дочери 2014 года рождения физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, а также высказывал оскорбления в ее адрес», — говорится в сообщении.

В середине мая 10-летняя девочка пришла в школу с синяками на лице и голове, что сразу вызвало подозрения у учителей, сообщили агентству «Кам 24» в пресс-службе УМВД России.

Учителя позвонили в полицию, на место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних.

Сотрудник полиции выяснила, что накануне девочку жестоко избил ее отец. И это случилось не в первый раз. Отец не только постоянно физически наказывал дочь, но и оскорблял и унижал ее. Свой поступок отец объяснил тем, что девочка плохо училась.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса — истязание. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Мужчину задержали, следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения. В агентстве отметили, что девочку поместили в центр помощи семье и детям.