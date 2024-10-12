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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о применении ВСУ «дронов-драконов» в боях под Покровском

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Украинские военные применяют «дроны-драконы» в боях под Покровском в Донбассе — они прикрепляют к беспилотникам емкости с термитной смесью, пишет The New York Times со ссылкой на командира роты ударных дронов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша («Шершни Довбуша»), 30-летнего капитана Вячеслава.

Дроны обрушивают на противника горящую смесь, прежде чем разбиться. Пламя сжигает растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, пишет газета.

«Это сработало довольно хорошо», — рассказал капитан.

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Фото:wild_hornets / Telegram

О том, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы», в сентябре сообщал телеканал CNN. Украинские военнослужащие помещают около 500 г термитной смеси под стандартные FPV-дроны (First Person View, вид от первого лица) и дистанционно запускают химическую реакцию, чтобы она загорелась, поясняло издание Bild.

Термитная смесь — смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Температура ее горения — 2200 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

Смесь изобрели в 1890-х годах, изначально ее использовали для ремонта железнодорожных путей при помощи сварки, но затем начали применять в военных конфликтах: Германия и союзники применяли термитные авиабомбы во время Второй мировой войны, также с помощью смеси выводили из строя захваченные артиллерийские установки противника.

Управление ООН по вопросам разоружения предупреждает, что такой вид вооружений вызывает серьезные разрушения и несет ущерб окружающей среде. Согласно международным законам, термит можно использовать в военных целях, но применение против гражданских целей запрещено.

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейшие из которых — Авдеевка и Угледар. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

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