В Курской области задержали подозреваемого в краже военного имущества
Бойцы добровольческого отряда «Барс — Курск» вместе с полицейскими задержали в Курской области подозреваемого в краже оружия и военного имущества, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Спецоперация прошла в городе Рыльск. В задержании участвовали командир отделения «Барса» с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый», сообщил Смирнов.
«Это первый опыт работы ополченцев после создания подразделений в России», — написал губернатор.
Информацию о задержанном и количестве похищенного оружия глава региона не опубликовал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.
Через несколько недель после начала операции ВСУ в области был сформирован добровольческий отряд «Барс — Курск». Его задачей является «поддержание правопорядка», отметил Смирнов. Добровольцы подписали контракт, прошли обучение и получили вооружение. Члены нового отряда взаимодействуют с армией и штабом КТО.
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