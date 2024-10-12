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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области задержали подозреваемого в краже военного имущества

В Курской области добровольцы задержали подозреваемого в краже оружия ВС
Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы добровольческого отряда «Барс — Курск» вместе с полицейскими задержали в Курской области подозреваемого в краже оружия и военного имущества, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Спецоперация прошла в городе Рыльск. В задержании участвовали командир отделения «Барса» с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый», сообщил Смирнов.

«Это первый опыт работы ополченцев после создания подразделений в России», — написал губернатор.

Информацию о задержанном и количестве похищенного оружия глава региона не опубликовал.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
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Фото:John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона. 11 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в регионе.

Через несколько недель после начала операции ВСУ в области был сформирован добровольческий отряд «Барс — Курск». Его задачей является «поддержание правопорядка», отметил Смирнов. Добровольцы подписали контракт, прошли обучение и получили вооружение. Члены нового отряда взаимодействуют с армией и штабом КТО.

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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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