Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Гинцбург: пациенты с меланомой и раком легких первыми испытают вакцину от рака

Новую вакцину от рака в рамках клинических исследований смогут получить в первую очередь пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, выбор заболеваний связан с разными факторами. Так, мелкоклеточный рак — один из самых распространенных злокачественных раков, от него ежегодно умирают около 1,3 млн человек. А с меланомой технически легче работать, отмечает Гинцбург, поскольку она поверхностная.

Глава исследовательского центра добавил, что процедура вакцинации будет отличаться от предыдущих фаз испытаний препарата. По его словам, массовые испытания на большом количестве людей не предполагаются из-за персонализированности продукта.

Разработчики препарата — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина. Работа финансируется государством.

В начале июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что результаты доклинических исследований вакцины от рака рассчитывают получить только к концу 2024 года, после чего уже будут приступать к клиническим испытаниям.

Однако уже в сентябре доклинические испытания завершилась, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что первая фаза клинических испытаний начнется после разрешения Минздрава.