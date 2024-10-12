 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Гинцбург: пациенты с меланомой и раком легких первыми испытают вакцину от рака

Новую вакцину от рака в рамках клинических исследований смогут получить в первую очередь пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, выбор заболеваний связан с разными факторами. Так, мелкоклеточный рак — один из самых распространенных злокачественных раков, от него ежегодно умирают около 1,3 млн человек. А с меланомой технически легче работать, отмечает Гинцбург, поскольку она поверхностная.

Глава исследовательского центра добавил, что процедура вакцинации будет отличаться от предыдущих фаз испытаний препарата. По его словам, массовые испытания на большом количестве людей не предполагаются из-за персонализированности продукта.

В Минздраве сообщили о завершении доклинических испытаний вакцины от рака
Общество
Андрей Каприн

Разработчики препарата — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина. Работа финансируется государством.

В начале июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что результаты доклинических исследований вакцины от рака рассчитывают получить только к концу 2024 года, после чего уже будут приступать к клиническим испытаниям.

Однако уже в сентябре доклинические испытания завершилась, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что первая фаза клинических испытаний начнется после разрешения Минздрава.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Александр Гинцбург вакцинация наука экспериментальный препарат
Материалы по теме
Вакцину от лихорадки Марбург подготовили к клиническим испытаниям
Общество
Союз пациентов попросил власти не сдвигать сроки вакцинации от менингита
Общество
В Минздраве сообщили о завершении доклинических испытаний вакцины от рака
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Лицензии США на завершение операций с Мосбиржей истеклиЭкономика, 07:01
Три мирных жителя пострадали при атаке дрона в Белгородской областиПолитика, 06:57
Сийярто назвал неприемлемыми слова Харрис об ОрбанеПолитика, 06:49
Гладков сообщил о погибшем и раненых при обстрелах в Белгородской областиПолитика, 06:33
Обломки дронов повредили дома в двух районах Краснодарского краяПолитика, 06:29
Теперь на батарейках: как рикши стали символом электрификации ИндииОтрасли, 06:12
Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомойОбщество, 06:02
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Байден предупредил Иран, что сочтет покушение на Трампа актом войныПолитика, 05:55
ТАСС узнал, что Штейн заочно осудили за оправдание пыток пленныхПолитика, 05:42
Байден заявил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрдОбщество, 05:04
Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сервисовТехнологии и медиа, 04:49
Два человека погибли при пожаре НефтеюганскеОбщество, 04:43
Алаудинов заявил об отражении атаки ВСУ на Белгородскую областьПолитика, 04:28
В США дали разрешение построить радиоактивную дорогуОбщество, 04:21