Мурашко назвал сроки завершения доклинических испытаний вакцины от рака

Мурашко: к концу года будут результаты доклинических испытаний вакцины от рака

Российская вакцина от рака проходит доклинические испытания, рассказал министр. По словам одного из разработчиков, препарат будут вводить уже заболевшим людям, чтобы их иммунная система училась отличать злокачественные клетки

Михаил Мурашко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российская вакцина от рака находится на станции доклинических исследований, их результаты планируется получить к концу нынешнего года, рассказал ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Разработчики препарата — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Работа финансируется государством.

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», — сказал он.

6 июня глава центра им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал «Газете.ру» подробности о разрабатываемом препарате. По его словам, это терапевтическая вакцина (то есть ее будут вводить уже заболевшим людям), созданная на основе мРНК-технологий (матричной рибонуклеиновой кислоты). Таким методом создавались вакцины от COVID-19 Phizer и Moderna. По словам Гинзбурга, вакцину можно будет использовать при любом виде рака.

«Они будут индивидуальными, разработанными под конкретного человека. <...> Эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые разработчик вакцины закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — пояснил Гинзбург.

В мае начались клинические испытания вакцины против рака в Великобритании. Национальная служба здравоохранения страны включила десятки пациентов в свою «Программу для запуска вакцин против рака», еще тысячи будут зарегистрированы в 30 медучреждениях по всей стране. Сначала к испытаниям привлекли пациентов с раком прямой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. В будущем планируют расширить программу и на тех пациентов, которые страдают от других форм этого заболевания.

Ранние испытания уже показали, что препарат может эффективно уничтожать любые оставшиеся опухолевые клетки после операции и значительно снижать риск возвращения рака.