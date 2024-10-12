ТАСС узнал, что Штейн заочно осудили за оправдание пыток пленных

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн к шести годам за оправдание пыток российских пленных, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Штейн публично распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии, а также прокомментировала ситуацию, когда украинские военные связывали российских солдат и стреляли им в ноги.

Агентство со ссылкой на материалы пишет, что Штейн покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию.

27 марта 2024 года Штейн получила более шести лет колонии по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС), а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». После апелляционной жалобы Штейн Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции либо с момента задержания Штейн в России.

В сентябре МВД России объявило в розыск еще четверых участниц группы Pussу Riot — Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.