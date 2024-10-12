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ТАСС узнал, что Штейн заочно осудили за оправдание пыток пленных

ТАСС: заочно осужденная за фейки Люся Штейн покинула Россию через Белоруссию

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн к шести годам за оправдание пыток российских пленных, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Штейн публично распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии, а также прокомментировала ситуацию, когда украинские военные связывали российских солдат и стреляли им в ноги.

Агентство со ссылкой на материалы пишет, что Штейн покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию.

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Политика
Люся Штейн

27 марта 2024 года Штейн получила более шести лет колонии по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС), а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». После апелляционной жалобы Штейн Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции либо с момента задержания Штейн в России.

В сентябре МВД России объявило в розыск еще четверых участниц группы Pussу Riot — Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

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Теги
уголовное дело дискредитация армии Pussy Riot
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