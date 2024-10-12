Алаудинов заявил об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные попытались атаковать Белгородскую область, но безуспешно заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он опроверг информацию о том, что в Белгородской области «кто-то куда-то зашел» и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили «какие-то страшные действия».
«Они (ВСУ. — РБК) попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» также добавил, что на украинской стороне границы концентрируются силы ВСУ
Алаудинов находится в зоне военных действий, которые идут в Курской области с 6 августа. Он регулярно отчитывается об обстановке как на этом направлении, так и на других участках фронта. Так, 10 октября командир «Ахмата» сообщил, что российские военнослужащие взяли большое количество пленных из числа элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.
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