Алаудинов заявил об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные попытались атаковать Белгородскую область, но безуспешно заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он опроверг информацию о том, что в Белгородской области «кто-то куда-то зашел» и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили «какие-то страшные действия».

«Они (ВСУ. — РБК) попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — рассказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» также добавил, что на украинской стороне границы концентрируются силы ВСУ

Алаудинов находится в зоне военных действий, которые идут в Курской области с 6 августа. Он регулярно отчитывается об обстановке как на этом направлении, так и на других участках фронта. Так, 10 октября командир «Ахмата» сообщил, что российские военнослужащие взяли большое количество пленных из числа элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.