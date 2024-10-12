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Общество ,  
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В США задержали россиянку, напавшую на пограничника

В США задержали россиянку Олесю Сумину по обвинению в нападении на пограничника. Ей грозит до восьми лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Западного округа штата Нью-Йорк.

9 октября 43-летняя Сумина с двумя детьми направилась в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Власти в Канаде отказали ей и направили обратно в США. В заявлении говорится, что женщина плюнула в машину агентства пограничной службы Канады.

Затем Сумина отказалась взаимодействовать с сотрудниками Таможенной и пограничной службы США. По данным прокуратуры, они попытались допросить женщину, используя приложение для языкового перевода. Россиянка не предоставила свои личные данные и агрессивно себя вела, когда офицеры попытались забрать у нее телефон.

«Она схватила телефон и быстро убрала в карман. Офицеры попытались достать его, но она стала проявлять агрессию. Она хватала их за рубашки, царапала, впилась в запястье и левую руку одного из офицеров», — говорится в заявлении.

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США и Канада всегда были востребованными направлениями для релокации российских граждан.

Так, в 2023 финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) в США россиянам выдали 12 790 грин-карт (документ, подтверждающий статус резидента, аналог постоянного ВНЖ). Это самый высокий результат с 2016 года. Кроме того, за 2022 год американское гражданство получило рекордное за 10 лет количество россиян — 10 420 человек.

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пограничная служба США Канада нападение
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