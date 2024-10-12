Пезешкиан призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде призвал Россию занять более активную роль по вопросу действий Израиля в Ливане и секторе Газа, сообщает Press TV.

«Сионистский режим не соблюдает никаких международных правовых и гуманитарных рамок, а ситуация в регионе критическая, и европейские страны и Соединенные Штаты не хотят, чтобы отношения между странами региона продолжались в мирном контексте», — заявил в разговоре с Путиным иранский лидер, его слова передает пресс-служба Пезешкиана.

Он выразил надежду, что на предстоящем саммите БРИКС в Казани будет завершена работа над стратегическим документом об ирано-российском партнерстве.

Кроме того, главы Ирана и России обсуждали проекты, связанные с энергетикой, железными дорогами, опреснительными системами и нефтехимией. Путин отметил, что отношения с Ираном имеют для России «приоритетный характер», и очень успешно развиваются, наблюдается рост товарооборота.

В ночь на 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана. Помимо участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», здесь он впервые встретился с новым президентом Ирана и пригласил коллегу посетить Россию. Пезешкиан ответил на предложение согласием.