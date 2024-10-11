Путин процитировал стихи поэта Махтумкули Фраги на форуме в Ашхабаде

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Президент России Владимир Путин процитировал отрывок из стихотворения поэта Махтумкули Фраги на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию туркменского поэта.

«Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», — сказал Путин.

Российский президент процитировал строки из стихотворении «Где окончанье рати, где исток?» в переводе Наума Гребнева.

По словам российского президента, идеи поэта востребованы в нынешней обстановке, когда «новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты».

Поэт довольно долго жил рядом с Астраханью — в деревне Фунтово, где до сих пор проживает туркменская диаспора, отметил Путин. В 2019 году в населенном пункте появилась школа имени Махтумкули, добавил президент.

Махтумкули Фраги — туркменский поэт и философ XVIII—XIX веков. Автор значительно изменил туркменский поэтический язык и сблизил его с народной речью.

В ночь на 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана. Помимо участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», Путин впервые встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин пригласил коллегу посетить Россию, Пезешкиан ответил на предложение согласием.